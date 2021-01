Recordaantal coronadoden in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië is een recordaantal nieuwe coronadoden geteld. Het afgelopen etmaal bezweken 1564 mensen na een coronabesmetting.

Voor de eerste keer gaat het ook om meer dan 1500 slachtoffers op een dag sinds het begin van de coronacrisis bijna een jaar geleden. Het totaalaantal coronadoden in het zwaarst getroffen Europese land steeg naar bijna 85.000.

Per miljoen inwoners stierven in het Verenigd Koninkrijk inmiddels 1245 personen aan het gevreesde longvirus. Ter vergelijking: in Nederland gaat het om 732 per miljoen.

