Biden ontslaat Marokkaanse vaccin-expert Slaoui

Moncef Slaoui stopt vanaf volgende week als coördinator van het Amerikaanse vaccinproject Operation Warp Speed

De aankomende president Joe Biden heeft Slaoui gevraagd om op te stappen. De Amerikaanse TV-zender CNBC meldt dat Slaoui zijn ontslag heeft ingediend op verzoek van president-elect Biden. Het is niet duidelijk wie Slaoui zal vervangen.

Biden maakte eerder al bekend dat voormalig investeerder Jeff Zients de coronataskforce zal leiden en dat Bechara Choucair, die een verleden heeft in de gezondheidszorg, zich met de het logistieke proces van de vaccinatiecampagne zal bezighouden.

Huzarenstukje

Slaoui heeft het afgelopen jaar met Operation Warp Speed een huzarenstukje verzet. Dankzij subsidies en wetenschappelijke bijstand zijn een hoop bedrijven, waaronder Moderna en Johnson&Johnson, erin geslaagd om in een jaar tijd een coronavaccin te ontwikkelen.



Nu er twee vaccins zijn goedgekeurd, dat van Moderna en dat van Pfizer/BioNTech, en nog een paar onderweg zijn, kunnen die inspanningen op een lager pitje gezet worden. Slaoui gaf in eerdere interviews al aan dat zijn "meerwaarde vermindert".

De voormalige chef van een geneesmiddelenconcern werd in mei 2020 de belangrijkste corona-adviseur van president Donald Trump. De in Agadir geboren 60-jarige Slaoui studeerde biologie aan de Brusselse universiteit ULB en stond eerder aan het hoofd van de vaccindivisie van GlaxoSmithKline waar hij meerdere vaccins ontwikkelde.



Kritiek

Vlak voordat hij werd benoemd tot Amerikaanse vaccintsaar zat Slaoui in de raad van bestuur van Moderna. Dat kwam hem in het begin van zijn termijn op stevige kritiek te staan. Hij verkocht daarop zijn aandelen in het bedrijf en schonk zijn winst aan het goede doel. Hij weigerde echter om zijn belang in GSK van de hand te doen.

Vooral de voormalige Democratische presidentskandidate Elizabeth Warren was bijzonder kritisch. Slaoui reageerde in een video en beweerde dat het hem niet om het geld te doen was. De Marokkaan heeft volgens Amerikaanse media minder dan $ 1.000 verdient met zijn werk als Trump-adviseur.

Slaoui benadrukte ook dat hij nooit getwijfeld heeft om de positie aan te nemen onder een Republikeinse president omdat deze pandemie "groter is dan politiek".

