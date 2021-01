Politiegeweld: Onrust in Brussel om dood buurtgenoot na arrestatie (video)

Een protest van Brusselaars tegen de plotselinge dood van een gearresteerde buurtgenoot is uitgemond in onlusten.

Er viel minstens een gewonde en de politie heeft meerdere arrestaties verricht, melden Belgische media.

Enkele honderden mensen trotseerden woensdag de coronaregels om lucht te geven aan hun woede over de dood van de 23-jarige Ibrahima Barrie na een achtervolging door de politie.

Ze trokken op naar het Noord-Brusselse politiebureau en demonstreerden aanvankelijk kalm. De sfeer sloeg echter om. Betogers maakten de politie uit voor moordenaars, bekogelden agenten en stichtten brand in onder meer een naburige politiepost. Daarop greep de oproerpolitie in.



Een speciaal team onderzoekt of de politie bij de aanhouding van Barrie over de schreef is gegaan. Ook de omgang van de politie met zijn familie, die pas uren na Barries dood zou zijn ingelicht en met meer nieuwe vragen dan antwoorden achterbleef, wordt tegen het licht gehouden.

De politie heeft al langer een moeizame verhouding met de bewoners van onder meer de buurt rond het Brusselse Noordstation.

Afgelopen tijd liepen politie-achtervolgingen of arrestaties er meermalen fataal af, waarop steevast rellen uitbraken.

