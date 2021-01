Zuur: VS spreekt in Algerije steun uit voor Marokkaans autonomieplan Sahara

De Amerikaanse staatssecretaris voor Noord-Afrika David Schenker heeft in de Algerijnse hoofdstad Algiers een krachtige verklaring afgelegd over de Marokkaanse Sahara

Algerijnse diplomaten riepen naderhand op tot onpartijdigheid nadat Schenker zich uiterst positief uitliet over het Marokkaanse autonomieplan inzake de Sahara, in tegenspraak met de ambities van Algerije.

Schenker arriveerde in Algiers om een ​​boodschap over te brengen die maar weinig Algerijnse diplomaten wilden horen. Na jaren van schijnbare neutraliteit heeft de VS een duidelijke kant gekozen in het decennialange Sahara-conflict en wordt het recente besluit ook niet meer onder stoelen en banken geschoven.

De Amerikaanse staatssecretaris herhaalde het standpunt van de Amerikaanse president Donald Trump en bevestigde de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara. In aanwezigheid van de Algerijnse minister van Buitenlandse Zaken Sabri Boukadoum uitte Schenker ook zijn expliciete steun voor het autonomieplan van Marokko.



In de afgelopen maanden heeft de voorheen vastgeroeste kwestie van de Sahara gedaante gekregen die weinigen hadden kunnen voorspellen. De snelle veranderingen weerklinken op lokale, nationale en geopolitieke podia met verstrekkende gevolgen.

Boukadoum en zijn diplomaten hadden voorheen geprobeerd de Sahara tot een belangrijk discussiepunt te maken, maar Algerijnse staatsmedia was na het bezoek van Schenker akelig stil over de uitkomst van de bijeenkomst.



Polisario

Algerije is in de Sahara-kwestie duidelijk aan de verliezende hand. Het land heeft onnoemelijke fortuinen uitgegeven om de Polisario-troepen in de Tindouf-kampen te ondersteunen. De 'vluchtelingenkampen' werden door Algerije gezien als een manier om de ambities van Rabat inzake de Marokkaanse Sahara te belemmeren.

Het door Algerije gesteunde Polisario-front kreeg na de strategische blokkade van de Marokkaans-Mauritaanse grens niet de internationale steun waar ze op hoopten. Op diplomatiek vlak is de status van de Sahara echter onherroepelijk veranderd als gevolg van de breed bevestigde steun voor het autonomieplan van Marokko.



Crisis

De samenloop van omstandigheden lijken in Algerije uit te mondden in 'the perfect storm'. Als olie- en gasproducent had Algerije al vóór de wereldwijde corona-pandemie te maken met een dreigende economische crisis, waarbij de jaarlijkse uitgaven ver boven de dalende inkomsten uit de verkoop van energieproducten lagen.

Het jaar 2020 was daarbovenop rampzalig voor Algerije, omdat het naar verwachting de slechtste economische prestaties zal noteren sinds de onafhankelijkheid van het land, met een BNP dat volgens bronnen met tussen de 5 en 8 procent is gekrompen.



Het grootste land van Afrika worstelt met het verlagen van zijn invoerfactuur als gevolg van de dalende olieprijzen in de afgelopen jaren. De buitenlandse reserves van het land zijn gedaald tot $ 50 miljard, vergeleken met $ 194 in 2014.

Tebboune trad een jaar geleden aan als president, in een periode van massale protesten tegen de heersende elite. De kersversie president had een reeks hervormingen beloofd, onder meer om de economie divers te maken. De onevenwichtige handelsbalans, de aanhoudende protesten, de uitbraak van het coronavirus, de daaruit voortkomende coronacrisis en de speculaties of Tebboune zijn eerste termijn wel zal kunnen afronden lijken de hoofdingrediënten te zijn voor de dreigende crisis.



Damage-control

Als gevolg van de lang afwezigheid van de Algerijnse president was het staatshoofd de afgelopen weken bezig met een inhaalslag. Tebbounne keurde rekeningen goed en nam beslissingen die weken of maanden bleven liggen als gevolg van zijn lange afwezigheid.

Algerijnse politici laten intussen geen middel onbeproefd om de aandacht van het volk te verschuiven. Allerlei externe 'dreigingen' worden aangehaald in een poging de loyaliteit van burgers voor zich te winnen door het creëren van een gemeenschappelijke buitenlandse vijand.



Premier Abdelaziz Djerad vertelde burgers onlangs dat "de zionistische entiteit is gearriveerd", na de quid-pro-quo-overeenkomst tussen Marokko, de VS en Israël. De beslissing kwam volgens Djerad voort uit "een oprecht verlangen" van Rabat om buurland Algerije aan te vallen. Ook in Algerijnse moskeeën worden imams geïnstrueerd te preken over de recente verzoening tussen Rabat en Tel Aviv.

Intussen verzamelt de Marokkaanse pers AirMiles op de luchtbrug naar Dakhla en Laayoune als gevolg van de massale toestroom van Afrikaanse consulaten in de Zuid-Marokkaanse regio.



Arabische wereld

De recente aanwezigheid van consulaire vertegenwoordiging van Golfstaten Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten staan symbool voor de steun vanuit de Arabische wereld voor de territoriale integriteit van Marokko.

Ook tijdens de recente top van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (GCC) in het Saoedische Al Ula hebben Arabische leiders nogmaals hun steun uitgesproken inzake de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara. Dat gebeurde in een slotverklaring waarin Rabat werd bedankt voor haar neutrale houding tijdens de impasse tussen de door Riyad geleide coalitie en Doha (Golfcrisis).

De Marokkaanse diplomatie draait overuren en werpt vruchten af.

© MAROKKO.NL 2021