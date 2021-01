Turkije begint massa-inenting met Chinees vaccin

Turkije begint donderdag met het massaal vaccineren van zorgpersoneel en ouderen met het vaccin van het Chinese Sinovac.

Het land heeft 50 miljoen doses besteld. De eerste levering van 3 miljoen doses kwam eerder met enige vertraging aan.

Minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca kreeg live op televisie een prik in een ziekenhuis in Ankara, gevolgd door leden van een wetenschappelijke adviesraad. Het middel was kort daarvoor goedgekeurd voor gebruik.

Turkije heeft ook 4,5 miljoen stuks besteld van het vaccin van Pfizer/BioNTech waarmee de EU-landen aan het vaccineren zijn. De Turken hebben een optie genomen op nog eens 30 miljoen Pfizervaccins. Ankara is in gesprek met Moskou over het Russische Spoetnik-vaccin.



Werkt bij helft van de mensen

Indonesië begon woensdag met een grote vaccinatiecampagne met het Sinovac-vaccin. Studies wijzen uit dat het werkt bij ongeveer de helft van de mensen, fors minder dan de ruim 90 procent effectiviteit van de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna.

Turkse onderzoekers hebben in een tussentijdse analyse gesteld dat Sinovac bij negen op de tien werkzaam is, maar dat is gebaseerd op een kleine testgroep.



Turkije, een land met zo’n 83 miljoen inwoners, heeft 2,3 miljoen besmettingsgevallen vastgesteld en ongeveer 23.000 doden te betreuren door Covid-19.

Dinsdag overleden 171 mensen in een etmaal.

