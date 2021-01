Recordaantal coronadoden in Duitsland afgelopen etmaal

In Duitsland is in de laatste 24 uur een recordaantal mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM.

Maar liefst 1244 personen bezweken er in het afgelopen etmaal aan het coronavirus. Ook zijn in de laatste 24 uur ruim 25.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. De cijfers van donderdagochtend betekenen weer een forse toename ten opzichte van de dag ervoor.

Woensdag meldde het RKI 19.600 nieuwe besmettingen. Dinsdag waren dat er bijna 13.000. Het is gebruikelijk dat het aantal nieuwe besmettingsgevallen per dag in Duitsland oploopt naarmate de week vordert. In totaal zijn in Duitsland al bijna twee miljoen besmettingen vastgesteld.

Het totale officiële dodental is donderdag op 43.881 komen te staan. In Duitsland werd eind vorig jaar ongeveer tegelijk met Nederland een harde lockdown afgekondigd. Bondskanselier Angela Merkel verwacht dat haar land nog tot begin april in lockdown zal zitten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

© ANP 2021