Heel Frankrijk moet thuisblijven van 18.00 tot 06.00 uur

De Fransen moeten allemaal van 18.00 uur tot 06.00 uur van de straat, om het gevreesde coronavirus te bestrijden.

Premier Jean Castex heeft dit bekendgemaakt. De regeling geldt vanaf zaterdag. In 25 departementen was die avondklok al van kracht. In de overige 77 departementen mochten de Fransen nog tot 20.00 uur de deur uit, maar volgens de premier kan dat niet meer en moet iedereen in ieder geval de komende twee weken binnenblijven.

Je mag in de spertijd bijvoorbeeld nog wel naar je werk of weer naar huis, en ouders kunnen nog wel hun kroost op school of crèche ophalen. De scholen blijven dan ook open, maar zonder gymnastieklessen.

Castex zei er alles aan te doen om een sluiting van de onderwijsinstellingen te voorkomen. De sluiting tijdens de eerste coronagolf vorig jaar lente had te veel negatieve gevolgen, aldus de premier. Het is de bedoeling op scholen elke maand zeker 1 miljoen coronatests te doen.



Verontrustende situatie

Castex noemde de coronasituatie in Frankrijk nog steeds verontrustend. Het aantal infecties wil maar niet dalen, en de druk op ziekenhuizen blijft hoog. Inmiddels telt het land ruim 69.000 coronadoden.

In de strijd tegen het coronavirus zal er vanaf maandag ook strenger worden gecontroleerd aan de grenzen.

