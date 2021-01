Royal Air Maroc start met directe verbinding Dakhla en Parijs

De nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) start vanaf 12 februari met een nieuwe directe luchtverbinding tussen Parijs en Dakhla

Het is de allereerste directe luchtroute die het Zuid-Marokkaanse Dakhla met Europa verbindt. De vlucht zal tweemaal per week worden aangeboden, meldt RAM in een persbericht.

De nieuwe verbinding is tot stand gekomen in samenwerking met het nationale toerismebureau ONMT. Hoeveel vraag er zal zijn naar de vlucht is niet geheel duidelijk, wel poogt het Ministerie van Toerisme de zuid-Marokkaanse regio's in de markt te zetten als de nieuwe vakantiehotspot in de Marokkaanse Sahara.

Gedurende de maanden dat de Marokkaanse grenzen gesloten waren hadden horeca-ondernemers in Dakhla speciale aanbiedingen lopen in een poging klanten te trekken om de maanden aan verloren toeristeninkomsten te compenseren.



Dakhla, bekend om zijn natuurlijke schoonheid en golven van wereldklasse, is een bestemming waar de afgelopen maanden veel vraag naar was, vooral onder binnenlandse toeristen.

De zuidelijke regio's waren minder hard geraakt door het coronavirus en waren om die reden in trek als zomerbestemming. Ook Laayoune is een populaire vakantiebestemming.

© MAROKKO.NL 2021