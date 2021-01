Britse sancties tegen Xinjiang doen Europese Unie blozen

Londen gaat bedrijven straffen die profiteren van gedwongen arbeid door de islamitische bevolkingsgroep van de Oeigoeren.

Het Verenigd Koninkrijk (VK) gaat zijn importbeleid van producten uit de Chinese provincie Xinjiang herzien als gevolg van de mensenrechtenschendingen daar. Daarmee neemt de druk op de Europese Unie (EU) toe om Peking meer aan te spreken op de massale schendingen van mensenrechten.

In het Britse Lagerhuis zei de Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab dinsdag dat zijn regering er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat het VK geen goederen uit de regio meer ontvangt.

Raab zei dat de interneringskampen, willekeurige detentie, politieke heropvoeding, dwangarbeid, marteling en gedwongen sterilisatie van moslims op 'industriële schaal" plaatsvinden noemde de behandeling van de Oeigoeren "werkelijk gruwelijke barbarij".



China ligt internationaal onder vuur om de onderdrukking van de Oeigoeren. Ze moeten dwangarbeid in fabrieken en op plantages verrichten en ongeveer een miljoen Oeigoeren zitten vast in zogenoemde heropvoedingskampen. De autonome regio Xinjiang is de belangrijkste katoenproducent van China.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft 2020 een afgrijselijk jaar voor de mensenrechten in China genoemd, onder meer vanwege de wrede vervolging van de islamitische bevolkingsgroep.



In Nederland probeert het kabinet met symboolpolitiek Nederlandse kleding- en textielbedrijven in het Chinese Xinjiang aan te moedigen om de regio te verlaten. Een meerderheid van de Kamer steunde begin december een motie van die strekking van GroenLinks.

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) vindt voelde daar eigenlijk niet veel voor. Kaag zei eerder dat het "niet de rol van de overheid" is om de bedrijven daar aan te sporen om te vertrekken. In het VK ziet de regering het echter wel als taak van de overheid om geldstromen aan genocideplegers stop te zetten.

