CEO en hoofd auditafdeling nemen ontslag bij Chinese vaccinboer Sinopharm

De Chinese staatsfarmaceut Sinopharm heeft onlangs afscheid genomen van twee van haar hoogste functionarissen

Dat meldde het bedrijf dinsdag in een persbericht. Het betreft CEO Li Zhiming en de algemeen directeur en hoofd van de auditafdeling Li Hui.

In de twee afzonderlijke persberichten door de beurs van Hong Kong werden gepubliceerd zegt het bedrijf dat het vertrek van de topmedewerkers te maken heeft met "persoonlijke redenen" van Zhiming en Hui. Critici hebben vraagtekens gezet bij het vertrek van de twee kapiteins van de vaccinboer, te midden van een pandemie.

Sinopharm ontwikkelt momenteel twee coronavaccin. Het bedrijf testte het vaccin onder meer in Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Jordanië en Bahrein. Marokko heeft 40 miljoen doses van het vaccin besteld.



Sinopharm benadrukt dat het management van het bedrijf hun taken op de gebruikelijke manier zal blijven uitvoeren en dat het bedrijf normaal blijft opereren.

China heeft het vaccin eind december goedgekeurd voor gebruik op de eigen bevolking. Chinese ontwikkelaars hebben in vergelijking met hun westerse tegenhangers echter maar beperkt proefdata vrijgegeven, waardoor er twijfels zijn over de transparantie omtrent de effectiviteit en de veiligheid van de vaccins.



CNBG, dat onderdeel is van de Chinese farma-gigant Sinopharm meldde dat het vaccin bij 79,3 procent van de proefpersonen effectief was in het voorkomen van Covid-19.

Naar aanleiding van proeven in de Verenigde Arabische Emiraten werd nog van 86 procent gesproken.

