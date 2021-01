15.000 extra sterfgevallen in coronajaar 2020

Vooral vanwege de uitbraak van het coronavirus stierven in 2020 ruim 15. 000 meer mensen dan verwacht.

Ook vorige week lag het aantal sterfgevallen hoger dan gebruikelijk. Dat meldt statistiekbureau CBS. De onderzoekers hebben op basis van sterftecijfers in voorgaande jaren en demografische trends ingeschat hoeveel mensen waren overleden bij normale omstandigheden.

Zo konden ze bepalen hoeveel meer sterfgevallen er vorig jaar waren dan te verwachten viel. Vooral tijdens de eerste golf van het coronavirus in het voorjaar stierven veel mensen. Maar ook tijdens de hittegolf in augustus en tijdens de tweede coronagolf die begon in het najaar was de sterfte buitengewoon hoog.

Vorige week overleden volgens een eerste schatting 4000 mensen, 650 meer dan normaal. Een week daarvoor lag het aantal sterfgevallen nog 800 hoger dan gebruikelijk.



Tijdens de tweede golf die nu gaande is, zijn tot dusver 8200 meer mensen komen te overlijden dan verwacht. Dit zijn vooral ouderen vanaf 80 jaar. Maar er zijn ook veel meer 65- tot 80-jarigen overleden dan normaal.

De statistici krijgen pas later informatie over de doodsoorzaak en kunnen dan pas vaststellen hoeveel van deze mensen ook aan Covid-19 zijn overleden.

