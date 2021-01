Politie ziet forse afname aantal woninginbraken in 2020

Het aantal woninginbraken is in 2020 fors afgenomen. Volgens Sybren van der Velden, projectleider woninginbraken bij de nationale politie, is er sprake van een "coronaeffect".

Dat zegt hij vrijdag in gesprek met De Telegraaf. "Je ziet hier onmiskenbaar het coronaeffect. Mensen zijn veel meer thuis en inbrekers worden makkelijker gepakt omdat ze sneller zichtbaar zijn doordat het stil is op straat. We zien in de analyses veel meer heterdaad arrestaties en een gestegen oplossingspercentage", zegt Van der Velden.

"Corona heeft een enorme invloed. We zagen dat het aantal inbraken kelderde bij de aanvang van lockdowns en weer snel steeg als het land weer open werd gegooid."

Uit de inbraakcijfers van de nationale politie, die in handen zijn van De Telegraaf, blijkt dat in 2020 39.477 inbraken werden gepleegd, tegenover 64.335 in 2015. Het gaat om bijna een halvering in vijf jaar tijd. Van 30.531 inbraken werd in 2020 aangifte gedaan, een kwart minder dan in 2019.



Vooral met de afgelopen jaarwisseling was een daling zichtbaar. Er werden toen 67 procent minder inbraken gepleegd dan een jaar eerder. In de kerstvakantie was de daling 53 procent.

Volgens Van der Velden was er wel sprake van een verschuiving. Het aantal inbraken in garageboxen en schuurtjes nam juist toe. "Omdat daar wat minder toezicht is", verklaart de projectleider.

Ook was er door het coronavirus een stijging van de cyber- of internetcriminaliteit, omdat mensen meer online-aankopen doen en doordat oplichters coronagerelateerde vormen van oplichting bedenken, met name via WhatsApp.

