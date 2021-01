EU discussieert over 'coronapaspoort' om vrij te reizen in EU

De EU-leiders zullen volgende week tijdens een coronatop via een videoverbinding discussiëren over de mogelijkheid om mensen die tegen Covid-19 zijn ingeënt vrij te laten reizen in de EU.

Vooral zuidelijke vakantielanden willen een ‘coronapaspoort’ invoeren om gevaccineerde toeristen zonder verplichte quarantaine en het overleggen van een negatieve Covid-19-test te kunnen verwelkomen.

EU-bronnen bevestigen dat de kwestie wordt besproken maar het ligt heel gevoelig. Zolang niet iedereen kan worden gevaccineerd zou zo’n document om onbelemmerd te kunnen reizen discriminatie in de hand werken. Er zijn ook privacy-bezwaren.

Volgens de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis, die in een brief aan de Europese Commissie pleit voor een Europees erkend coronapaspoort, zouden mensen daardoor ook worden gestimuleerd om zich te laten inenten tegen Covid-19. Maar er bestaat tegelijk het gevaar dat er valse vaccinatiepaspoorten in omloop komen, zeggen critici.



Terughoudend

Nederland is terughoudend als het gaat om het gebruik van een vaccinatiebewijs anders dan voor registratie, aldus een ingewijde. Er is nog grote onduidelijkheid over de duur van immuniteit na vaccinatie en evenzeer of een gevaccineerde persoon nog besmettelijk kan zijn, vindt Den Haag.

De 27 lidstaten overleggen op verschillende niveaus regelmatig met elkaar over de pandemie, ook de regeringsleiders en staatshoofden. EU-voorzitter Charles Michel heeft ze onlangs voor nieuw topoverleg op 21 januari uitgenodigd, waar onder meer ook over de vaccinatiecampagnes en de nieuwe coronavarianten wordt gesproken.

