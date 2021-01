Israël arresteert 41 Palestijnen op Westelijke Jordaanoever

Het Israëlische leger heeft donderdag 41 Palestijnen uit verschillende delen van de bezette Westelijke Jordaanoever aangehouden.

In een verklaring meldt de Palestinian Prisoners Society (PPS) dat de arrestaties plaatsvonden in de dorpen al-Mughayyir en Kafr Malik in het Ramallah-district en in gebieden in bezet Oost-Jeruzalem.

In de verklaring werd opgemerkt dat het aantal arrestaties op één dag het hoogste is sinds het begin van het jaar. Dergelijke arrestaties worden beschouwd als "een escalatie die een misdaad vormt in het licht van de verspreiding van de coronaviruspandemie".

De toename van het aantal besmettingen met het coronavirus brengt het leven van gedetineerden in "dubbel gevaar", zegt de Palestijnse Prisoners Society.



De PPS meldde donderdag dat het totaal aantal besmettingen onder Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen is opgelopen tot 199 nadat woensdag zeven nieuwe besmettingen werden geregistreerd in de Rimon-gevangenis.

Ongeveer 4.400 Palestijnse politieke gevangenen kwijnen weg in Israëlische detentiecentra, waaronder 39 vrouwen en 155 kinderen.

