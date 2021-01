Marokko: Accijnzen op alcohol en tabak brachten 2 miljard dirham op

Ondanks de coronacrisis werd in 2020 zo'n 1,95 miljard DH (€ 180 miljoen) binnen geharkt met de verbruiksbelasting op alcoholische drank en tabakswaren

Dat meldt het Franstalige weekblad l'Economiste. De inkomsten uit accijnzen namen licht toe en lijken niet beïnvloed te zijn geweest door de uitbraak van het coronavirus. De belastinginkomsten uit de consumptie van frisdranken nam echter af.

De inkomstenstijging betekent niet direct dat er meer alcoholische drank is geconsumeerd. In 2020 werd de binnenlandse belasting op alcoholconsumptie verhoogd.

In Marokko wordt jaarlijks gemiddeld zo'n 120 miljoen liter alcohol gedronken. De belastingheffing op alcoholische dranken blijft een belangrijke financiële inkomstenbron voor de overheidsbegroting.



De BTW op invoer is daarentegen sterk gedaald. In 2020 werd 49 miljard DH (€ 4,5 miljoen) geïnd, aanzienlijk minder dan de 56 miljard DH (€ 5,1 miljoen) in 2019.

De daling wordt toegeschreven aan de afname van de import met 16% als gevolg van de daling van de energierekening, resulterend in een verlies van 2,5 miljard DH (€ 231 miljoen).

