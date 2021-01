Marokko: online transacties met 43% toegenomen

Het totaal aantal e-commercetransacties bedroeg eind december 1,4 miljoen, een stijging van 43% in 2020

Dat meldt de directeur Interbank Monetary Centre (CMI) Mikael Naciri woensdag. Volgens Naciri is de enorme toename het gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus.

Tijdens een webinar georganiseerd door het Logistics and Energy Competitiveness Committee van CGEM benadrukte Naciri dat e-commerce in Marokko een goed momentum doormaakt met een vrij aanhoudende groei van online betalingen.

Naciri merkte op dat het consumentenvertrouwen in online winkelen is toegenomen. Ook de wijdverspreide digitalisering van openbare diensten heeft geleidt tot meer online transacties.

Ook het aantal webwinkels in Marokko is in 2020 toegenomen. Volgens Naciri nam het aantal actieve webwinkels toe van 770 in 2019 naar 1.100 eind december 2020.

