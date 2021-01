EU zet Syrische minister van Buitenlandse Zaken op sanctielijst

De Europese Unie zet de minister van Buitenlandse Zaken van Syrië, Faisal Mekdad, op haar sanctielijst.

President Bashar Assad had de voormalige permanente vertegenwoordiger voor Syrië bij de Verenigde Naties eind november benoemd.

Mekdad komt de EU niet meer in en eventuele Europese tegoeden in zijn bezit worden bevroren. Zijn naam is toegevoegd aan de in 2011 ingevoerde EU-sanctielijst vanwege het geweld waarmee het regime in Damascus de bevolking onderdrukt.

Er staan nu 289 personen en zeventig organisaties op. Onder de gestraften zijn niet alleen ministers, maar ook zakenlieden die aanschurken tegen het regime en fortuin maken in de oorlogseconomie.

Als straf tegen het Syrische bewind heeft de EU onder meer ook een importverbod op olie uit het land en mogen bepaalde apparatuur en technologie die voor onderdrukking of het controleren door de staat van internet of telefoon kunnen worden gebruikt, niet uit de EU worden geëxporteerd.

