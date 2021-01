Wilders wil na verkiezingen verder met vertrouwde gezichten

Geert Wilders wil na de verkiezingen van maart dit jaar verder met zijn vertrouwde PVV-fractie.

Alle huidige PVV-Kamerleden staan op verkiesbare plekken op de kandidatenlijst. De enige 'nieuwkomer' in de top 20 is Marjolein Faber, op plek 18. Zij is nu fractievoorzitter in de Eerste Kamer. De PVV staat op 20 tot 25 zetels in de peilingen.

Sietse Fritsma wil ook na de verkiezingen in de Tweede Kamer blijven. Hij besloot in 2019 de politiek na dertien jaar te verlaten en zich te storten op het ondernemerschap.

Fritsma werd geridderd bij zijn afscheid. Nu staat hij op plek 11. Hij keerde vorig jaar zomer al terug om Gabriëlle Popken te vervangen, maar wil dus ook na de verkiezingen blijven.



"Een lijst vol kwaliteit en continuïteit, aangevuld met nieuw talent", schrijft Wilders op de PVV-website. "Ik heb er veel zin in om samen met dit enthousiaste team het onversneden PVV-geluid steeds luider te laten klinken."

De PVV-voorman raakte vanochtend in opspraak omdat hij had nagelaten een donatie van € 175.000 te melden aan het geschenkenregister van de Tweede Kamer.



Hij ontving het bedrag van een Amerikaanse stichting om advocatenkosten van zijn 'minder Marokkanen'-rechtszaak te betalen.

"Ik sta al tien jaar voor de rechter in een politiek proces omdat ze me de mond willen snoeren. Dat kost tonnen aan advocaatkosten. Ben blij met de steun van velen uit binnen- en buitenland. Heb zelf nooit één cent ontvangen. Ga wat nuttigs doen @FTM_nl!", reageerde Wilders op Twiter.

