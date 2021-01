Canarische Eilanden: Wekelijkse RAM-vluchten voor deportatie Marokkaanse migranten

Spanje organiseert drie maal per week vluchten naar Laayoune om migranten te deporteren die illegaal op de Canarische Eilanden zijn aangekomen.

De Spaanse autoriteiten zijn in december begonnen met de deportatieoperatie. Volgens het Spaanse dagblad El Confidencial Digital roept het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken daarbij de hulp in van de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM).

Deze week heeft RAM woensdag, donderdag en vrijdag Marokkaanse migranten opgehaald vanuit de Canarische Eilanden. Elke vlucht vervoert maximaal 20 migranten die worden begeleidt door twee keer zoveel politieagenten. Volgens de Spaanse media helpen 15 agenten van de politie en 25 ambtenaren van de migratiedienst bij de deportatieoperatie.

Als gevolg van het ruimtegebrek aan boord van de vliegtuigen is Spanje van plan commerciële passagiersvluchten in te zetten om de migranten te vervoeren.



Het ministerie van Fernando Grande-Marlaska heeft daar zo'n € 11 miljoen voor uitgetrokken. Dat geld is bedoeld voor het bekostigen van de internationale vluchten gedurende de komende 18 maanden.

De Canarische Eilanden waren de afgelopen maanden getuige van de ergste migratiecrises in de geschieden van de eilandengroep. Meer dan 18.000 migranten bereikten de archipel dit jaar, de helft van de instroom vond in december plaats.



De Spaanse regering had tijdelijke verblijfplaatsen laten opzetten voor maximaal 7000 mensen en heeft in verschillende Afrikaanse landen een diplomatiek offensief gelanceerd om ervoor te zorgen dat er minder migranten naar de Spaanse eilanden in de Atlantische Oceaan komen.

Volgens het Ministerie van Sociale Zekerheid en Migratie zijn er momenteel 8.500 irreguliere migranten op de Spaanse Eilanden, daarvan verblijven zo'n 7.500 in hotelinstellingen.

© MAROKKO.NL 2021