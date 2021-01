Ziekenhuizen regio Utrecht bereiden zich voor op code zwart

Ziekenhuizen in de regio Utrecht bereiden zich voor op code zwart nu de Britse coronavariant in de regio is opgedoken.

Dat zeggen John Taks, voorzitter van de raad van bestuur van het Diakonessenhuis en Jan-Willen Fijen, intensivist en medisch hoofd van de ic in een interview met het AD.

Wanneer code zwart wordt afgekondigd, moeten medici kiezen wie zij wel en wie niet behandelen op de intensive care. "De Britse variant is al in de regio aangetroffen. We maken ons zorgen omdat we niet in het zwarte scenario willen belanden. Tijdens oudjaar zaten we er dichtbij, nu zien we de cijfers weer zakken. Dat roept de vraag op; is dit stilte voor de storm?’’, zegt Taks.

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis neemt wel voorzichtig af, maar we zijn er nog niet, stelt Fijen. "We krijgen nog volop aanbod van patiënten die een ic-bed nodig hebben. Ik zie wel wat lichtpuntjes: we hebben nu vaccins en het wordt lente, maar het wordt nog een hele spannende tijd.’’



Wanneer code zwart wordt ingezet, wordt dat landelijk afgekondigd. "Dat scenario wil je absoluut niet", zegt Fijen. Als intensivist krijgt hij speciale trainingen in hoe hij moet handelen als het zover is. "Bijvoorbeeld: er komt een patiënt met vergevorderde ALS en corona. Die nemen we nu als ic op als we denken dat dat werkt voor de patiënt, maar met code zwart is dat minder vanzelfsprekend. En wat doe je met een patiënt die binnenkomt en meer kans lijkt te hebben dan iemand die al op de ic ligt?"

Keuzes die ethische dilemma's opleveren en door een heel team worden genomen. Overigens overwegen artsen altijd of iemand gebaat is bij een opname, benadrukt de intensivist.

© ANP 2021