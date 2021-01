In totaal 40.000 medewerkers acute zorg gevaccineerd

In totaal 40. 000 zorgmedewerkers in de acute zorg hebben het coronavaccin van Pfizer toegediend gekregen.

Dat betekent dat op de laatste dag van de vaccinaties nog zo'n duizend extra mensen zijn ingeënt. Afgelopen maandag kwam de laatste lading flacons binnen bij de ziekenhuizen, die tot en met vrijdag gebruikt konden worden.

Het ministerie van Volksgezondheid reserveerde 33.000 vaccins voor personeel in de acute Covid-zorg, waaronder ic-verpleegkundigen en ambulancepersoneel. Omdat ziekenhuizen zes in plaats van vijf doses uit één flacon haalden en bovendien zuinig omsprongen met de lading, pakte het aantal ingeënte personen een stuk hoger uit.

De vaccinatiebereidheid onder het zorgpersoneel was groot - rond de 95 procent - meldt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). De tweede vaccinatieronde gaat 27 januari van start, als medewerkers de tweede dosis van het vaccin aangeboden krijgen.



Landelijk startschot

De vaccinatie van medewerkers in de acute zorg ging vorige week woensdag van start. Het was tevens het landelijk startschot van de vaccinatiecampagne. Ook verpleeghuismedewerkers worden al ingeënt, vanaf vrijdag op in totaal 25 locaties.

Ze werden eerder al gevaccineerd in Veghel, Houten, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Assen, de overige 19 vaccinatielocaties zijn vrijdag van start gegaan.



Vanaf maandag komen de kwetsbare bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking aan de beurt voor een vaccin.

Ziekenhuizen gaan instellingen komende week helpen bij het vaccineren van 15.000 kwetsbare patiënten in de langdurige zorg.

© ANP 2021