Recente regenbuien zorgen voor vollere dammen in Marokko

Waterreserves in Marokko zijn sinds 2015 aan het dalen als gevolg van de lage regenval de afgelopen jaren

Hydraulische waterbassins in het hele land hadden sinds september 2019 te kampen met grote tekorten. Het opvullingspercentage van dammen in Marokko stond in december nog op 36,4%.

Door de extreem hoge neerslag vorige week zijn de opvullingspercentages van de dammen weer terug op het niveau van een jaar geleden. Voor het eerst sinds het begin van de droogte heeft de hevige regenval in het land geholpen bij het maken van een inhaalslag.

Dammen waren begin dit jaar voor 37,0% gevuld maar twee weken later is dit opgelopen naar 44,5% (15 januari). Het percentage is echter nog steeds minder dan de 49,1% exact één jaar geleden.



Het Ministerie van Uitrusting, Transport, Logistiek en Water rapporteert regelmatig over het beheer van de watervoorraden in dammen en waterreservoirs van het land. Het ministerie publiceert dagelijkse cijfers over de waterstanden van de grootste dammen van Marokko.

Tussen februari en maart 2018 groeide het vullingspercentage van de dammen in Marokko van 40,4% naar 59,1%. De totale waterreserves bereikten een piek (69%) eind april 2018. Sindsdien registreerden de waterreserves een gestage daling die twee jaar aanhield. September vorige jaar daalde het vulpercentage naar onder de 50%.

Met de jaarlijks stijgende temperaturen in Marokko werkt het land aan de actualisering van een nieuw waterplan om de jaren van droogte te compenseren. Het broodnodig herstel van de damopvullingspercentages zullen zeker helpen.

Verwacht wordt dat de recente neerslag en het herstel van de waterreserves zullen bijdragen aan een hogere graanproductie. In 2020 was de graanopbrengst 19% lager dan het jaar daarvoor als gevolg van de droogte en 11% minder neerslag.

© MAROKKO.NL 2021