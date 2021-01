Zorgminister Marokko: Nog steeds geen coronavaccin ontvangen

Volgens de Marokkaanse Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb zijn tot dusver nog geen doses van het vaccin aangekomen.

In Marokko heeft de start van de landelijke vaccinatiecampagne vertraging opgelopen door problemen met de levertijden van het vaccin. "Er is geen specifieke datum, maar de voorbereidingen zijn er. Het land is klaar om de campagne te starten", zei de zorgminister.

Marokko heeft in totaal 65 miljoen doses van twee verschillende vaccins besteld, 40 miljoen doses van het Chinese Sinopharm en 25 miljoen van het Brits-Zweedse Oxford/AstraZeneca. Twee keer eerder hebben Marokkaanse media onterecht gemeld dat vaccins zijn aangekomen in het land.

Aanvankelijk had de vaccinatiecampagne eind december moeten beginnen. "Leveranciers hebben te maken met technische problemen, met name in verband met de afgifte van vergunningen voor marketing en gebruik", meldde de zorgminister eerder deze maand.



De Marokkaanse autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren. Dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen. De autoriteiten prioriteren bij de vaccinatie mensen met essentiële beroepen zoals gezondheidswerkers, veiligheidsdiensten, chronisch zieken en 65-plussers.

Ait Taleb zei eerder dat hij verwacht dat bij aanvang van de vastenmaand Ramadan het land weer zou terugkeren naar het 'normale leven'. Hij zei donderdag dat aan het einde van de 12-wekende durende vaccinatiecampagne het land kudde-immuniteit tegen COVID-19 zal hebben bereikt.



De zorgminister nuanceerde die uitspraak later en meldde dat wetenschapper niet weten of COVID-19 volledig zal verdwijnen of seizoensgebonden zal worden zoals H1N1, dat momenteel deel uitmaakt van het nationale griepvaccinatieprogramma.

"Het bereiken van collectieve immuniteit zal tijd vergen", erkende hij. "Alleen de tijd zal uitwijzen hoe lang het coronavaccin effectief zal blijven tegen het virus", voegde hij toe.

© MAROKKO.NL 2021