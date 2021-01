OMT adviseert basisscholen nog niet te openen op 25 januari

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet de basisscholen en de kinderopvang niet al te openen op 25 januari.

Ingewijden bevestigen berichtgeving van de NOS die het advies in handen heeft. Het OMT is bezorgd over de Britse variant van het coronavirus. Door het virus worden meer mensen besmet met het coronavirus. Het is vrijwel zeker dat het kabinet het advies overneemt, meldt de NOS.

Het kabinet kondigde begin deze week een verlenging van de lockdown tot 9 februari af, maar hoopte de kinderopvangcentra en basisscholen al eerder open te kunnen doen. Daarvoor werd een advies aan het OMT gevraagd. Dat pakt nu negatief uit.

Catshuis

Een deel van het kabinet spreekt zondag met leden van onder meer het OMT in het Catshuis. Daar staat ook de vervroegde opening van de basisschool op de agenda. Dinsdag is er dan weer ministerieel crisisoverleg over de coronacrisis.

Tijdens de persconferentie over het coronavirus afgelopen dinsdag zei premier Mark Rutte dat het openen van basisscholen en de kinderopvang een prioriteit is voor het kabinet, ten minste als de besmettingscijfers het zouden toelaten.

