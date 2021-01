Trump ontvangt hoogste onderscheiding van Koning Mohammed VI

De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft de Amerikaanse president Donald Trump de Orde van Mohammed verleend

Het is de hoogste onderscheiding in het land die enkel aan staatshoofden en regeringsleiders wordt toegekend.

Trump ontvangt die eer wegens zijn rol in het herstel van de relaties tussen Marokko en Israël, maar vooral ook wegens zijn erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara. Trump heeft op zijn beurt de rang van Commander-in-Chief (Legion of Merit) toegekend aan Mohammed VI.

Het was de Marokkaanse prinses en ambassadeur in de Verenigde Staten (VS) Lalla Joumala Alaoui die Amerikaanse president Trump in het Oval Office in het Witte Huis de Orde van Mohammed uitreikte. Ze deed dat in opdracht van de Marokkaanse koning Mohammed VI. Er waren ook kleinere onderscheidingen voor Jared Kushner, de schoonzoon en adviseur van Trump en bemiddelaar Avi Berkowitz.



Marokko heeft zich onlangs aangesloten bij een reeks Arabische landen die de betrekkingen met Israël hebben genormaliseerd. Dat begon eind vorig jaar met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en daarna volgden Bahrein, Soedan en Marokko.

De vertrekkende Amerikaanse president Donald Trump kondigde op 10 december aan dat zijn land een consulaat gaat openen in het Zuid-Marokkaanse Dakhla. In ruil voor die erkenning beloofde Marokko de relatie met Israël af te stoffen en te herstellen.



Op 22 december vloog Trumps schoonzoon Kushner naar Rabat om de proclamatie van zijn schoonvader over de Westelijke Sahara te voltooien. Kushner verwelkomde de betrekkingen tussen Rabat en Washington en herinnerde eraan dat Marokko het eerste land was dat de kersverse Verenigde Staten erkende in 1777.

Israël en Marokko onderhouden al decennia 'geheime relaties' en na de Oslo-akkoorden van de jaren negentig werden de banden van Marokko met Israël in de openbaarheid gebracht. In 2000 sloot Marokko echter zijn verbindingskantoor in Israël en het Israëlische kantoor in Rabat als reactie op de gewelddadige reactie van Israël op de Tweede Intifada in Palestina en de opschorting van vredesbesprekingen met de Palestijnen.



Orde van Mohammed

De 'Ouissam Al Mohammadi' werd in de jaren 50 ingesteld door wijlen koning Mohammed V. De Orde van Mohammed wordt normaal enkel toegekend aan staatshoofden, leden van de koninklijke familie of -uitzonderlijk- Marokkaanse burgers.

Onder meer de voormalige Japanse keizer Akihito, de Britse koningin Elizabeth II, de Spaanse koningen Juan Carlos en Felipe VI en enkele Arabische vorsten kregen die eer.

