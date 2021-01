Koning Mohammed VI ontvangt onderscheiding van Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag de Legion of Merit (de rang van Commander-in-Chief) toegekend aan koning Mohammed VI.

Dat meldt het Witte Huis in een persbericht. De twee staatshoofden wisselden vrijdag de onderscheidingen uit, een paar dagen voor het vertrek van de Republikeinse president.

Donald Trump ontving de hoogste onderscheiding, de Orde van Mohammed (Ouissam Al Mohammadi), van Koning Mohammed VI voor zijn bijdrage bij het bevorderen van de normalisatieovereenkomst tussen Israël en Marokko.

De de rang van opperbevelhebber (Legioen van Verdienste) is een zeldzame prestigieuze onderscheiding die alleen door de president kan worden toegekend en die in de eerste plaats bedoeld is voor staatshoofden en regeringsleiders.



“Gedurende meer dan twee decennia van leiderschap heeft koning Mohammed VI de duurzame partnerschap tussen het Marokko en de Verenigde Staten bevorderd. Zijn visie en persoonlijke moed - inclusief zijn besluit om de relatie met Israël te herstellen - hebben het landschap van het Midden-Oosten en Noord-Afrika positief geherdefinieerd en hebben een nieuw tijdperk van veiligheid en welvaart ingeluid voor onze landen en de wereld.", luidt de verklaring.

De Marokkaanse prinses en ambassadeur in de Verenigde Staten (VS) Lalla Joumala Alaoui namd de onderscheiding namens Mohammed VI in ontvangst tijdens een besloten ceremonie.

