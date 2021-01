Biden wil vanaf dag één besluiten Trump ongedaan maken, waaronder inreisverbod vanuit moslimlanden

Aankomend Amerikaans president Joe Biden wil in de eerste tien dagen na zijn aantreden tientallen presidentiële bevelen uitvaardigen waarmee hij beslissingen van zijn voorganger Donald Trump ongedaan wil maken.

Dat schrijft de New York Times die over de plannen van de toekomstige regering beschikt. Biden wil direct na aantreden dat zijn land terugkeert in het klimaatakkoord van Parijs. Zijn voorganger besloot in 2019 om uit het akkoord te stappen. Trump houdt nog altijd vol dat het klimaat niet opwarmt, maar juist afkoelt.

Ook wil hij het reisverbod naar de VS uit moslimlanden ongedaan maken, huisuitzettingen gedurende de coronapandemie verbieden, afbetalingen van studieschulden tijdelijk opschorten, immigrantenkinderen die nu gescheiden zijn van hun ouders herenigen en een mondkapjesplicht voor federale overheidsgebouwen en het openbaar vervoer instellen.

Inauguratie

Afgelopen week presenteerde Biden al een economisch steunpakket ter waarde van 1,9 biljoen dollar (1560 miljard euro) om de VS te helpen de coronapandemie en de zware economische omstandigheden waarin het land verkeert, door te komen.



Ook gaat Biden de rampenbestrijding inzetten tegen het coronavirus. Hij doet een beroep op het nationale FEMA-agentschap, dat gaat helpen bij het coördineren en uitvoeren van grootschalige vaccinaties.

Biden wordt op woensdag 20 januari officieel geïnaugureerd als nieuwe president van de VS. In februari wil hij vervolgens met een uitgebreider hulpplan komen.

© ANP 2021