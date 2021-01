Basisscholen gaan niet voor het einde van huidige lockdown open

De basisscholen en de kinderopvang gaan niet eerder open. Ze blijven tot 8 februari gesloten als de huidige lockdown afloopt.

Dat heeft het demissionaire kabinet zondag laten weten na overleg op het Catshuis. Het kabinet neemt het advies van het OMT over. Dat was een dag eerder al uitgelekt.

De deskundigen maken zich grote zorgen over de Britse variant van het coronavirus dat veel besmettelijker is dan het 'oude' virus.

Opening van de basisscholen is een prioriteit voor het kabinet en de Kamer. Daarom was het Outbreak Management Team gevraagd of het basisonderwijs en de kinderopvang niet al op 25 januari haar deuren zouden kunnen openen.



Grote teleurstelling

"Het is een grote teleurstelling", aldus minister Arie Slob (Onderwijs). Er is volgens hem nog veel onzeker over de werking van het Britse variant. "We hebben als het om kinderen gaat nog wat meer bevestiging nodig."

De noodopvang blijft wel gewoon open. Dat is volgens het OMT verantwoord, zegt de minister. De kinderopvang is volgens hem bereid om te helpen bij de noodopvang. "Dat gaan we zo snel mogelijk organiseren."



Zorgverlof

Verder gaat het kabinet deze week weer praten met sociale partners om te kijken of zorgverlof voor ouders geregeld kan worden. Volgens de bewindsman is het kabinet ook bereid om hier de portemonnee voor te trekken.

Het kabinet maakt zich zorgen over de achterstanden bij leerlingen die ontstaan door de lockdown. Er komen aanvullende plannen voor de lange termijn. Daar wordt voor meerdere jaren geld voor vrijgemaakt, aldus Slob.

© ANP 2021