115 mensen aangehouden bij verboden demonstratie Amsterdam

De politie heeft zondag 115 mensen gearresteerd tijdens een spontane demonstratie op het Museumplein die niet was toegestaan.

Zeven van hen zitten vast wegens openlijke geweldpleging en de rest wegens het opzettelijk negeren van een bevel. Van de zeven arrestanten wordt verwacht dat ze langere tijd vastzitten, de rest kan waarschijnlijk binnen een uur of zes weer gaan, aldus een politiewoordvoerder zondagavond.

De gemeente Amsterdam had eerder deze week de demonstratie, tegen het kabinet Rutte en de coronaregels, op het Museumplein verboden. Wel mocht de manifestatie plaatsvinden in het Westerpark. Maar de initiatiefnemers zagen daarvan af.

Toch verzamelden zich zondag steeds meer mensen op het Museumplein. Op enig moment waren er naar schatting zo'n tweeduizend mensen bijeen. Daarop kondigde de driehoek (burgemeester, politie, justitie) een noodbevel af en werd verordonneerd dat iedereen het Museumplein moest verlaten.



Charges

Omdat sommigen de aanwijzingen niet opvolgden, voerde de ME charges uit, onder meer met een waterkanon. "Onder de demonstranten was een groep van 200 tot 250 personen die duidelijk uit waren op de confrontatie. Stenen werden uit de straat gehaald en naar agenten gegooid. Ook hadden sommigen vechthandschoenen, slagwapens en vuurwerk bij zich", aldus de gemeente in een verklaring.

Optreden was noodzakelijk, aldus de gemeente, "vanwege de volksgezondheid, grote zorgen over de verspreiding van het coronavirus en een dreigende verstoring van de openbare orde".



Aan het begin van de avond was de situatie onder controle.

De gemeente had wel toestemming gegeven voor een demonstratie met maximaal 500 deelnemers in het Westerpark met het oog op "het demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting".

De gemeente koos voor die locatie omdat het park zo nodig afgesloten kon worden en de toestroom van deelnemers er beter te beheersen zou zijn. Maar de organisatie 'Nederland in Verzet' zag van de hele demonstratie af. Toch meldden zich zondag steeds meer mensen op de verboden locatie, het Museumplein.

© ANP 2021