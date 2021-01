Kremlincriticus Navalni kort na aankomst in Moskou aangehouden

De vorig jaar vergiftigde Russische oppositieleider Aleksej Navalni is kort na aankomst op Russische bodem aangehouden door de politie.

Het toestel waarmee hij uit Berlijn naar Moskou vloog, moest op het laatste moment uitwijken naar een andere luchthaven.

Het toestel landde op Sjeremetjevo, de grootste luchthaven van Moskou. Daar werd hij bij de paspoortcontrole gearresteerd. Zijn advocaat mocht niet met hem mee. Zijn woordvoerster en zijn vrouw konden zonder problemen door de paspoortcontrole.

De Russische autoriteiten hadden eerder gewaarschuwd dat ze niet zouden aarzelen Navalni aan te houden zodra hij terugkeerde naar Rusland. Ze beschuldigen hem ervan de voorwaarden te hebben overtreden van een eerdere gevangenisstraf die hij in 2014 kreeg.



Onschuldig persoon

Op weg naar Moskou was de oppositieleider nog volle moed. "Ik, gearresteerd? Ik ben een onschuldig persoon", zei hij tegen verslaggevers toen hij in Berlijn aan boord van het vliegtuig ging. "Dit is het beste moment van de afgelopen vijf maanden", vertelde hij de vele journalisten die ook in het toestel zaten. "Ik voel me geweldig. Eindelijk keer ik terug naar mijn woonplaats."

Navalni zou landen op vliegveld Vnukovo, eveneens in Moskou. Daar stonden een paar honderd aanhangers hem op te wachten. De politie hield daar verscheidene mensen aan en verwijderde een menigte uit de terminal. Supporters riepen leuzen als "Rusland zal vrij zijn" en "Navalni! Navalni!"



Tien arrestaties

Ivan Zhdanov, het hoofd van de anticorruptie stichting van Navalni, zei eerder op Twitter dat belangrijke bondgenoot Ljoebov Sobol een van de arrestanten was. Op beelden van lokale journalisten was te zien dat de politie haar en de anderen afvoerden. Volgens Russische media zouden ongeveer tien mensen zijn gearresteerd.

Kremlincriticus Navalni herstelde de afgelopen maanden in Duitsland nadat hij in eigen land was vergiftigd met novitsjok, een zenuwgif dat ooit in de Sovjet-Unie werd ontwikkeld. Onderzoekscollectief Bellingcat bracht later de Russische veiligheidsdienst FSB in verband met de vermeende moordpoging.

© ANP 2021