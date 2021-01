'Britse variant lijkt niet onder controle, verwachting zorgelijk'

Van alle coronabesmettingen die nu worden vastgesteld, is waarschijnlijk ongeveer 10 procent de Britse variant.

Dat is twee keer zo veel als kortgeleden. De situatie is kwetsbaar en de voorspellingen voor de lange termijn zijn "ronduit zorgelijk", waarschuwt het Outbreak Management Team (OMT), dat de overheid adviseert over de aanpak van de corona-uitbraak.

Volgens het OMT zijn er momenteel in feite twee epidemieën aan de gang: de uitbraak van de oude variant daalt langzaam, maar de Britse variant neemt toe en "lijkt niet onder controle". In de loop van februari kan het bij de helft van alle besmettingen om de Britse mutatie gaan.

In maart kan het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames toenemen. In april kan dat leiden tot een grote druk op de zorg.

