Frankrijk sluit 9 moskeeën in maand tijd

De Franse autoriteiten hebben sinds december negen Islamitische gebedshuizen gesloten.

De sluiting van moskeeën is onderdeel van de Franse strijd tegen 'islamistisch separatisme'. "Van de 18 plaatsen van aanbidding die op mijn verzoek werden gecontroleerd, werden er 9 gesloten", tweette de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerard Darmanin.

Sinds december 2020 heeft de Franse regering een grootschalige operatie gelanceerd tegen moskeeën, islamitische scholen en maatschappelijke organisaties.

Begin december kondigde Darmin al aan dat 76 moskeeën werden onderzocht omdat ze een "bedreiging vormen voor de nationale veiligheid". De campagne van Darmanin is bedoeld om een ​​aantal verenigingen te sluiten die hij beschouwt als 'vijanden van de republiek'.



In november vorig jaar ontbond Darmanin de Islamitische liefdadigheidsinstelling BarakaCity. Kort daarna zette Darmanin zijn harde optreden voort door het Collectief tegen Islamofobie in Frankrijk (CCIF) te sluiten.

De repressieve maatregelen van de Franse regering hebben geleidt tot alarmerende bezorgdheid over de toenemende moslimhaat in Frankrijk. "Het sluiten van een organisatie die legitieme zorgen uit over moslimhaat, is de boodschapper de schuld geven in plaats van de bestaande discriminatie aan te pakken", zei Kartik Raj van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.



Volgens Raj leiden de hardhandige veiligheidsoperaties van de Franse regering tot verdere stigmatisering van Franse moslimgemeenschappen. Nils Muižnieks, Europa-directeur bij Amnesty International zei dat de ontbinding een verontrustend signaal is richting anti-discriminerende organisaties en brengt daarmee de vrijheden van burgers in gevaar.

Franse journalist en activist Siham Assebague tweette dat de ontbinding van CCIF en Barakacity laten zien dat de regering de "politieke uitdrukking van moslims wilt muilkorven".

