Israël dringend verzocht coronavaccins te verstrekken aan Palestijnen

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) heeft de Israëlische autoriteiten zondag opgeroepen om coronavaccins te verstrekken aan de Palestijnen

In een verklaring meldde de in New York gevestigde mensenrechtengroepering dat Israël de benarde situatie van Palestijnen heeft genegeerd.

Meer dan 4,5 miljoen Palestijnen leven in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever onder militaire heerschappij van bezetter Israël.

"Hoewel Israël al meer dan 20 procent van haar burgers heeft ingeënt, inclusief Joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever, heeft het zich niet gecommitteerd aan het vaccineren van Palestijnen die in de bezette gebied leven", meldt HRW.



Begin januari meldde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus zou worden geïntensiveerd om ervoor te zorgen dat deze eind maart voltooid is.

HRW riep Tel Aviv op om te voldoen aan haar verplichtingen zoals vermeld onder het Verdrag van Genève. De mensenrechtenorganisatie voert aan dat Israël in staat is gebleken haar eigen burgers, inclusief kolonisten op de Westelijke Jordaanoever, in versneld tempo te vaccineren en daarmee heeft laten zien de mogelijkheid te hebben om ook vaccins te verstrekken aan Palestijnen in het bezette gebied. "De bezetter heeft er echter voor gekozen om Palestijnen onbeschermd te laten", aldus HRW.



Maandag maakte de Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh bekend dat zijn regering "alle financiële en administratieve maatregelen" heeft genomen om de eerste batch van het vaccin te verkrijgen. Hij gaf geen verdere details over de aankomstdatum.

Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zijn sinds maart meer dan 170.000 Palestijnen besmet geraak met het coronavirus, waaronder 1861 doden.

