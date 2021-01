Londense vaccinatiecentra binnenkort ook 's nachts open

Inwoners van de Britse hoofdstad Londen kunnen zich voor het einde van de maand ook 's nachts laten vaccineren tegen het coronavirus.

Dan begint een proefproject met priklocaties die rond de klok open zijn, zegt verantwoordelijk minister Nadhim Zahawi volgens Sky News.

Vaccinatiecentra openen momenteel om 08.00 de deuren en sluiten om 20.00 uur. Die openingstijden zijn volgens de minister ideaal voor tachtigplussers, een van de groepen waarvan de bescherming prioriteit kreeg. Vanaf deze week wordt het beleid verruimd en worden ook mensen van 70 jaar en ouder ingeënt, evenals volwassenen die om medische redenen tot een risicogroep behoren.

"Als je omlaag gaat in de leeftijdsgroepen, wordt het steeds handiger voor mensen om laat op de avond of in de vroege uren te gaan", zei minister van Vaccinatiebeleid Zahawi. Hij benadrukte dat het op dit moment nog prioriteit heeft om de beperkte voorraad vaccins te gebruiken om de meest kwetsbare mensen te vaccineren tegen het virus.



De miljoenenstad Londen is zwaar getroffen door de pandemie. Burgemeester Sadiq Khan waarschuwde eerder deze maand dat in sommige delen van de metropool 1 op de 20 mensen het virus had opgelopen. Dat zorgt voor problemen in ziekenhuizen en bij de hulpdiensten.

Er moesten noodgedwongen brandweerlieden worden ingeschakeld om ambulances te besturen.

