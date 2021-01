Meerderheid Marokkanen heeft meer sympathie voor China dan voor VS

Meer dan de helft van de Marokkanen (52%) heeft een positiever beeld van China dan van de Verenigde Staten (VS).

Dat blijkt uit onderzoek van Arab Barometer dat in zes landen in de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika) werd uitgevoerd. Slechts 28% van de Marokkanen verkiest de VS boven China.

In Algerije ligt China bij 60% van de bevolking gunstiger dan de VS (24%), in Tunesië verkiest 50% van de mensen China boven de VS (21%) en ook in Libië is China favoriet (34% tegenover 14% voor de VS).

Volgens de onderzoekers laten de cijfers duidelijk zien dat de Arabische wereld de voorkeur geeft aan de relatie met de Chinezen.



In het Midden-Oosten denkt 35% van de Jordaniërs beter over China dan de VS (15%) en in Libanon ligt de verhouding eveneens in het voordeel van China (43% tegenover 25% voor de VS).

Economische bedreiging

Volgens de studie zijn de meeste ondervraagden van mening dat de VS meer op politiek gericht is, terwijl China meer betrokken is bij economische uitdagingen. Ook ziet de Arabische wereld de Chinese economie als minder bedreigend.



Libanezen beschouwen de economie van China het meest als bedreiging (26%), gevolgd door Tunesiërs (21%).

In Marokko worden de Amerikaanse economie echter als een grotere dreiging gezien (18%) dan de economische ontwikkelingen in China (15%).

© MAROKKO.NL 2021