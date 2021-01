Marokko vraagt Europa standpunt in te nemen over Sahara-kwestie

De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita heeft de Europese Unie (EU) gevraagd een duidelijk standpunt in te nemen.

Dat deed Bourita vrijdag tijdens een persconferentie na de Ministeriële conferentie die in het teken stond van de Marokkaanse soevereiniteit. De online bijeenkomst werd bijgewoond door 40 landen en was een gezamenlijk initiatief van Marokko en de Verenigde Staten (VS).

Volgens de buitenlandminister moet Europa uit haar "comfortzone" komen en deelnemen aan de "internationale dynamiek" die is ontstaan als gevolg van de brede steun voor het Marokkaanse autonomieplan voor de Westelijke Sahara.

Bourita benadrukte het belang van een Europese consensus na het Amerikaanse besluit de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara te erkennen.



In zijn proclamatie zei de vertrekkende president van de VS Donald Trump begin december dat het autonomieplan van Marokko de "enige oplossing" is om het conflict in de Sahara te beëindigen. Volgens Trump is een onafhankelijke Sahrawi 'staat' in de Sahara "onrealistisch".

Volgens Bourita zijn er signalen dat een groot aantal Europese landen het autonomieplan van Marokko zien als basis voor een vreedzame oplossing in het conflict over de Sahara. De minister verwees daarbij naar overeenkomsten die zijn gesloten met een aantal EU-landen.



Bourita is van mening dat binnen Europa een beweging op gang moet komen die perspectief moet bieden voor het conflict en herhaalde dat het plan van Marokko daar oplossingen voor aandraagt.

De deelnemers aan de virtuele conferentie spraken hun steun uit voor het Marokkaanse initiatief en sloten zich aan bij de opvatting dat het autonomieplan de basis vormt voor een rechtvaardige en duurzame oplossing voor het regionale geschil.

