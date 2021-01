Honderden arrestaties en leger ingezet na rellen Tunesië

Overwegend zeer jonge betogers gaan sinds eind vorige week iedere nacht de straat op. Daar botsen ze met veiligheidstroepen.

Zeker 632 mensen zijn opgepakt na een derde nacht van rellen in Tunesië. De autoriteiten in het Noord-Afrikaanse hebben ook het leger ingezet, bevestigt het ministerie van Defensie.

Op videobeelden op sociale media is te zien dat demonstranten wegen blokkeren en banden in brand steken. Getuigen zeggen dat veiligheidstroepen in hoofdstad Tunis traangas afvuurden.

Het was ook op andere plaatsen onrustig in het populaire vakantieland. De directe aanleiding voor de protesten is onduidelijk, maar onder de bevolking bestaat veel onvrede over de slecht draaiende economie.



Ongeveer een derde van de jongeren is werkeloos. De toeristensector, die toch al onder druk stond door bloedige terreuraanslagen in 2015, heeft een nieuwe klap gekregen door de coronapandemie.

Het was vorige week 10 jaar geleden dat het regime van Zine al-Abidine Ben Ali viel na massaprotesten. Dit keer waren in een voorstad van Tunis geen politieke slogans te horen.

"Dit zijn geen protesten. Het zijn jongeren uit nabijgelegen buurten die komen om te plunderen en zichzelf te vermaken", concludeerde een 26-jarige inwoner. "Een demonstratie zou overdag plaatsvinden."

