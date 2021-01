Viroloog: Britse virusvariant al in heel België

De besmettelijkere Britse variant van het coronavirus is al in heel België doorgedrongen.

Het honderdtal besmettingen dat tot dusver is geconstateerd ligt in werkelijkheid een veelvoud hoger, denkt de Belgische viroloog Marc Van Ranst.

Twee scholen bij Antwerpen waar de mutant de kop op heeft gestoken hebben inmiddels moeten sluiten. De gevreesde variant wordt vooralsnog het meest gevonden in Brussel, maar dus ook bij Antwerpen en zelfs op het West-Vlaamse platteland. Daarom "moeten we niet naïef zijn en denken dat de Britse variant niet in heel het land zit", zegt Van Ranst.

België hoopte met onder meer het verder aan banden leggen van reizen de entree van de virusvariant, die al weken ongekend huishoudt in het Verenigd Koninkrijk, ten minste wat te vertragen.



Afgelopen weekend bleek echter dat de mutatie op een basisschool in Edegem en een middelbare school in Kontich rondgaat. De scholen zijn gesloten en leerlingen, hun gezinnen en het schoolpersoneel zitten in quarantaine.

Het virus kwam de scholen binnen door mensen die op reis waren geweest, zeggen de burgemeesters tegen het Antwerpse Radio 2.

