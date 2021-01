Tetouan: Maand celstraf voor vrouw na wraakporno door ex-vriend

De rechtbank in Tetouan heeft een vrouw veroordeeld tot een gevangenisstraf van een maand en een geldboete van 500 DH (€ 45) nadat ze verscheen in een sexvideo

De gewraakte video werd jaren geleden gefilmd door de toenmalige vriend van de 29-jarige moeder van twee. Jaren na het verbreken van de relatie besloot de in Spanje woonachtige man de beelden te publiceren.

De zogenaamde 'Moulat lkhimar'-zaak (de gesluierde) heeft veel los gemaakt in Marokko en het land in twee kampen verdeeld. De ene groep ziet de vrouw als slachtoffer van de wraakporno terwijl een ander deel wijst op het verbod op buitenechtelijke seks.

Terwijl de vrouw in Marokko aan de schandpaal wordt genageld is de ex-vriend van het slachtoffer vogelvrij verklaard. De zaak werd verergerd omdat de vrouw in kwestie traditionele islamitische kleding droeg in de video.



Juriste en mensenrechtenactiviste Jamila Siouri zegt dat het slachtoffer is berecht omdat ze een vrouw is. Siouri spreekt van een hypocriete rechtsgang en herinnert aan de seksvideo's van parlementariërs die rondgaan op sociale netwerken en waarvoor de politici nooit zijn berecht.

Ook de Marokkaanse vrouwenrechtenbeweging Diha F’Rassek (Bemoei je met je eigen zaken) heeft talloze gevallen geregistreerd van vrouwen die te maken hebben met soortgelijke gevallen van intimidatie.

Slachtoffers denken in de meeste gevallen te maken te hebben met mannen waarmee ze een langdurige relatie zullen hebben. Zodra de relatie ten einde komt gebruiken de mannen bestaande moraliteitswetten om vrouwen onder druk te zetten, wat een directe overtreding is van de Marokkaanse wet uit 2018 die alle vormen van geweld tegen vrouwen verbiedt.

