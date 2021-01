Emiraten: visumvrijstelling Israëliërs opgeschort

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben de visumvrijstellingsovereenkomst met Israël opgeschort in een poging de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

Dat meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. De visumplicht voor Israëliërs duurt tot minstens 1 juli.

Door de recente visumvrijstellingsovereenkomst werd de VAE het eerste Arabische land waarvan burgers zonder visum Israël konden binnenkomen. Duizenden Israëli's zijn de afgelopen maanden naar de VAE gereisd.

De Emiraten hadden eind november reisvisa opgeschort voor staatsburgers uit 13, overwegend islamitische landen, waaronder Algerije, Tunesië, Turkije en Iran.



De autoriteiten in de VAE gaven verdere geen details over de redenen voor het inreisverbod of hoe lang het zou duren.

Op 15 september ondertekenden de VAE en Bahrein de door de VS onderhandelde overeenkomsten om diplomatieke betrekkingen met Israël aan te knopen, te midden van krachtige veroordelingen van de Palestijnen.



De deals hebben een wijdverbreide veroordeling opgeleverd van Palestijnen, die zeggen dat de akkoorden hun rechten negeren en de Palestijnse zaak niet dienen.

De Palestijnen hebben de Golfovereenkomsten met Israël veroordeeld als "een steek in de rug" voor hun aspiraties om een ​​onafhankelijke staat op te richten.

