Koning Mohammed VI bereid Israël te bezoeken op één voorwaarde

Koning Mohammed VI heeft de hervatting van de onderhandelingen tussen Israël en Palestina als voorwaarde gesteld om de uitnodiging van de Israëlische premier om Tel Aviv te bezoeken te accepteren.

Dat meldt de Israëlische nieuwsdienst Maariv maandag aan de hand van Franse diplomatieke bronnen.

De Marokkaanse koning heeft volgens de Israëlische pers zijn voorwaarden kenbaar gemaakt tijdens het telefoongesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu eind december. Netanyahu had de Marokkaanse koning formeel uitgenodigd Israël te bezoeken als onderdeel van de recente verzoening tussen Marokko en de Joodse staat.

Tijdens het telefoongesprek herinnerde koning Mohammed VI aan de "sterke en speciale banden" tussen Marokko en de Joodse gemeenschap. Het telefonisch onderhoud bood Mohammed VI nogmaals de kans het standpunt van Marokko te benadrukken over het recht van de Palestijnen om een onafhankelijke staat te vestigen.



Mohammed VI vertelde Netanyahu dat de positie van Marokko met betrekking tot de Palestijnse zaak "consistent, constant en ongewijzigd" is en bevestigde de vastberadenheid van zijn land om vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten te bevorderen.

Voorafgaand aan het telefoongesprek had Mohammed VI een brief gestuurd aan de Palestijnse president Mahmoud Abbas waarin hij het standpunt van Marokko ten aanzien van de Palestijnse zaak kenbaar maakte. De koning herhaalde dat hij "alles in het werk zal stellen" om de historische identiteit van Jeruzalem te bewaren. De Palestijnse zaak is volgens de koning, net als het Sahara-conflict, een prioriteit voor Marokko.



Normalisatie

Mohammed VI ontving eind december een VS-Israëlische delegatie die in het land arriveerde om de normalisatiedeal tussen Tel Aviv en Rabat af te ronden. Met de Verenigde Staten en Israël is een samenwerkingsovereenkomst bereikt op het gebied van burgerluchtvaart, technologie en handel.

Met uitzondering van Bahrein, Egypte, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) werd de voorgenomen normalisatie tussen Marokko en Israël met veel kritiek onthaald. Critici verwijten de Marokkaanse regering er van het lot van de Palestijnen te hebben ingeruild voor de Sahara.

