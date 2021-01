Minder dan 5000 coronagevallen erbij, ruim onder gemiddelde

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 4822 positieve coronatests geregistreerd.

Dat is het laagste aantal sinds 1 december. In de afgelopen zeven dagen werden 39.409 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 5630 per etmaal.

Op maandagen ligt het aantal gemelde positieve tests vaak wat lager dan later in de week. Dat komt doordat in het weekeinde minder mensen zich laten testen. Maar het dagcijfer ligt ook lager dan eerdere maandagen.

Vorige week maandag meldde het RIVM bijna 5500 nieuwe gevallen, de maandag daarvoor ruim 6600. Op de laatste maandag van 2020 kwamen er meer dan 7400 positieve tests bij en op de maandag voor kerst meer dan 11.000.



Amsterdam

De hoofdstad telde afgelopen etmaal de meeste positieve tests. In de hoofdstad kwamen er 173 bevestigde besmettingen bij. Rotterdam volgt met 138 nieuwe gevallen. In Eindhoven werden 79 vastgestelde besmettingen doorgegeven, in Den Haag 69 en in Almere 62. Barneveld (54) en Venray (52) hadden ook relatief veel positieve tests. In de gemeente Utrecht bleken 48 inwoners het coronavirus te hebben opgelopen.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 59, tegen 43 op zondag en 97 op zaterdag. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden, omdat het overlijden van een coronapatiënt soms pas na een tijdje wordt doorgegeven. Op dinsdagen en woensdagen meldt het RIVM doorgaans meer sterfgevallen dan op andere dagen.



Sinds het begin van de uitbraak in februari vorig jaar is het coronavirus vastgesteld bij meer dan 917.000 Nederlanders. Met het huidige tempo wordt begin februari de miljoenste Nederlander positief getest.

Het aantal bevestigde sterfgevallen is maandag gestegen tot boven de 13.000. Van 13.056 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen ligt waarschijnlijk aanzienlijk hoger.



© ANP 2021