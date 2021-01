Egypte: Beslaglegging op bezittingen van 89 leden Moslimbroederschap

Een Egyptische rechtbank heeft uitspraak gedaan over de inbeslagname van bezittingen van 89 leden van de Moslimbroederschap, waaronder de overleden Egyptische president Mohamed Morsi.

Dat meldt staatsblad Akhbar al-Youm. De zaak verscheen voor de rechtbank op verzoek van een staatscommissie, meldt het Egyptische dagblad El-Youm El-Sabee.

Het vonnis omvatte de voorman van de groep, Mohamed Badie, zijn plaatsvervanger Khairat al-Shater en andere leiders, waaronder Mohamed Beltagy, Abdel-Rahman al-Bar en Ahmed Diab, evenals twee ministers tijdens het bewind van Morsi; voormalig Minister van Jeugd Osama Yassin en voormalig Minister van Bevoorrading Bassem Ouda.

De commissie heeft de Minister van Justitie en de topman van de Egyptische Centrale Bank geadviseerd de inbeslaggenomen activa over te dragen aan de schatkist van de staat.



De Moslimbroederschap heeft nog niet gereageerd op het vonnis. Ook is het niet duidelijk of de uitspraak definitief is of vatbaar voor beroep.

De Moslimbroederschap werd opgericht in 1928. Na de militaire staatsgreep in Egypte in juli 2013 werd de groep verboden en werden de meeste leiders gearresteerd, waaronder de eerste democratisch gekozen Egyptische president Morsi.

