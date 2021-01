President Macron blij met deradicaliseringsplan Franse moslims

De Franse president Macron is blij met het deradicaliseringsplan van Franse moslims.

De moslimleiders sloten een akkoord over een handvest dat radicale preken moet tegengaan. Die zouden volgens de Franse regering het klimaat hebben geschapen voor jihadisten om de afgelopen jaren aanslagen te plegen in Frankrijk.

Macron prees de leiders maandag na een ontmoeting met leden van de moslimkoepel CFCM. Het handvest bevat een plan voor een Nationale Raad van Imams om toezicht te houden op islamitische geestelijken in Frankrijk.

De islam mag niet worden gebruikt voor politieke doeleinden, is een van de andere punten in het document waarin de gelijkheid van mannen en vrouwen wordt bevestigd en vrouwenbesnijdenis, gedwongen huwelijken en antisemitisme worden veroordeeld. Verder is vastgelegd dat moskeeën er niet zijn om nationalistische praat van buitenlandse regimes te verspreiden.



Frankrijk raakte in shock toen half oktober de Franse docent maatschappijleer Samuel Paty werd onthoofd vanwege het tonen van cartoons van de profeet Mohammed (saws). Macron vroeg moslimleiders vervolgens op te treden tegen de "politieke islam", terwijl moskeeën en islamitische organisaties hard werden aangepakt.

Het handvest biedt volgens Macron een "goede basis" om de relatie tussen de staat en moslims in een goede vorm te gieten. Het tienpuntenplan stelt duidelijk dat het islamitische geloof "perfect" valt te combineren met de principes van de republiek, zei CFCM-voorzitter Mohammed Moussaoui.



Alle acht organisaties die bij de CFCM zijn aangesloten hebben het volgens hem goedgekeurd, maar drie hebben nog wat tijd nodig voordat ze het ondertekenen.

Eerder meldde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerard Darmanin dat zijn ministerie sinds december negen moskeeën heeft gesloten omdat ze een "bedreiging vormen voor de nationale veiligheid". De campagne van Darmanin is bedoeld om een ​​aantal verenigingen te sluiten die hij beschouwt als 'vijanden van de republiek'.



In november vorig jaar ontbond Darmanin de Islamitische liefdadigheidsinstelling BarakaCity. Kort daarna zette Darmanin zijn harde optreden voort door het Collectief tegen Islamofobie in Frankrijk (CCIF) te sluiten.

De repressieve maatregelen van de Franse regering hebben echter geleidt tot alarmerende bezorgdheid over de toenemende moslimhaat in Frankrijk. "Het sluiten van een organisatie die legitieme zorgen uit over moslimhaat, is de boodschapper de schuld geven in plaats van de bestaande discriminatie aan te pakken", zei Kartik Raj van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.

Franse journalist en activist Siham Assebague tweette dat de ontbinding van CCIF en Barakacity laten zien dat de regering de "politieke uitdrukking van moslims wilt muilkorven".

© ANP/Marokko.nl 2021