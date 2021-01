Sidi Bennour: Jongeren delen dekens uit aan daklozen (video)

Jongeren hebben de afgelopen dagen dekens uitgedeeld aan daklozen die de afgelopen dagen de kou moesten trotseren

Het project is een initiatief van verschillende maatschappelijke organisaties in de stad Sidi Bennour en is ontstaan in het licht van de zware koudegolven die het land momenteel doormaakt. In veel steden daalt het kwik s' nachts onder het vriespunt.

Ook in andere steden vinden soortgelijke initiatieven plaats. In Beni Mellal is het aantal opvangplekken voor daklozen tijdelijk uitgebreid.

In het stadscentrum zijn 200 extra opvangplekken beschikbaar gemaakt in een gerenoveerd opvangcentrum. De gemeente zorgt in samenwerking met particuliere organisaties voor de opvang en begeleiding van hulpbehoevenden.

Advocatenkantoren, artsen, bedrijfsleven en vrijwilligers hebben krachten gebundeld en de opvangcentra onder meer voorzien van voedingsmiddelen en persoonlijke hygiëne producten.

