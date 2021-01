Britse virusmutatie nu ook aangetroffen in Marokko

Bij een Marokkaanse man uit Ierland is maandagavond de gevreesde nieuwe variant van het gemuteerde coronavirus aangetroffen.

Dat meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid maandagavond. Het is voor zover bekend het eerste geval van het gemuteerde virus in Marokko.

De man werd bij aankomst vanuit de haven van Marseille in de haven van Tanger-Med positief getest op het coronavirus. Hij vertoonde verder geen zichtbare symptomen maar is uit voorzorg overgebracht naar Casablanca waar hij enige tijd in quarantaine zal doorbrengen.

De afgelopen weken hebben zorgautoriteiten extra maatregelen getroffen om import van gemuteerde coronavarianten te voorkomen. Als onderdeel van die extra maatregelen worden reizigers in sommige (lucht)havens bij aankomst in het land getest op het coronavirus.



De autoriteiten hebben maandagavond al het vliegverkeer vanuit Australië, Brazilië, Ierland en Nieuw-Zeeland stilgelegd. Het verkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK), waar de Britse variant voor het eerst zijn intrede deed, werd 21 december al opgeschort. Ook het verkeer vanuit Denemarken en Zuid-Afrika was eerder als stilgelegd. De nieuwe coronavarianten worden als besmettelijker gezien en dat zorgt internationaal voor bezorgdheid.

Tientallen andere landen, waaronder Nederland, legden het reisverkeer vanuit het VK aan banden toen die nieuwe variant daar was vastgesteld. Dat gebeurde voor het eerst op 14 december. Vier dagen later maakten de Zuid-Afrikaanse autoriteiten ook melding van een nieuwe variant. De coronavariant uit Zuid-Afrika is voor zover bekend nog niet geregistreerd in Marokko.



De Britse coronavariant verscheen eind december al in Nederland. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), sloeg in de Tweede Kamer alarm over de mogelijke gevolgen.

Hij waarschuwde dat geen enkel zorgsysteem een zo snelle verspreiding van het aantal coronabesmettingen aankan zoals nu in Engeland gebeurt door de nieuwe variant. "Niet in het VK, niet in Duitsland en ook niet in Nederland. Als de druk op de ziekenhuizen zo groot is, kom je altijd ergens tegen limieten aan."

