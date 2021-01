Meer taxichauffeurs geschorst om misdrijf of overtreding

Het aantal taxichauffeurs dat na een misdrijf of een ernstige overtreding niet meer als chauffeur mag werken, is verdubbeld.

In 2019 raakten 27 mensen hun chauffeurskaart kwijt, afgelopen jaar waren dat er 58. Het gaat om misdrijven die relevant zijn voor het uitoefenen van hun beroep, zoals mishandeling, een zedenmisdrijf of rijden onder invloed. Het maakt niet uit of het misdrijf of de overtreding tijdens het taxiwerk is gepleegd of in privétijd.

De chauffeurs die werden geschorst raakten hun VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) kwijt. Pas als ze die hebben teruggekregen, kunnen ze opnieuw een chauffeurskaart aanvragen, aldus de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dinsdag.

Informatie-uitwisseling

Als reden voor de toename van het aantal schorsingen noemt de inspectie "een betere uitwisseling van informatie tussen de ILT en de politie, en in het bijzonder de politie Amsterdam."



"Door het schorsen van de chauffeurskaart kunnen deze personen, in het belang van de veiligheid van de passagiers en andere weggebruikers, voorlopig niet als taxichauffeur werken." Chauffeurs krijgen altijd de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen en in beroep te gaan tegen een schorsing.

In Nederland werken volgens de ILT in totaal ongeveer 68.000 taxichauffeurs.

© ANP 2021