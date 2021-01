'Merkel wil lockdown verlengen tot 15 februari'

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil de lockdown in haar land verlengen tot 15 februari.

Dat bericht de krant Bild in aanloop naar het overleg tussen de bondskanselier en de leiders van de deelstaten. De bestuurders moeten beslissen of ze de lockdown in hun land willen verlengen. Die loopt nu tot eind januari.

In Duitsland zijn niet-essentiële winkels en scholen gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De volgende ronde van het topoverleg over het coronabeleid zou eigenlijk op 25 januari plaatsvinden, maar is vervroegd.

Merkel en de premiers van deelstaten spreken naar verwachting ook over de mogelijke invoering van strengere maatregelen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een soort thuiswerkplicht of de plicht om FFP2-maskers te dragen in winkels en het openbaar vervoer.

