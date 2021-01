Rusland: nieuw coronavaccin 100 procent effectief

Het nieuwe Russische coronavaccin is 100 procent effectief. Dat zegt de Russische toezichthouder Rospotrebnadzor, die zich volgens persbureau TASS baseert op de uitslagen van een klinische studie.

Het gaat om het middel EpiVacCorona, dat is ontwikkeld door het instituut Vector. Het coronavaccin hoeft volgens Russische media niet op zeer lage temperatuur te worden opgeslagen, zoals bij het westerse vaccin van Pfizer/BioNTech wel het geval is. Daardoor kan het ook in afgelegen gebieden worden gebruikt.

De Russen gebruiken al een ander vaccin van eigen bodem. Dat middel heet Spoetnik V en zou voor 92 procent effectief zijn. De twee Russische coronavaccins worden niet gebruikt in Nederland.

De Europese toezichthouder EMA heeft tot dusver alleen groen licht gegeven voor het gebruik van de middelen van Pfizer/BioNTech en Moderna.

© ANP 2021