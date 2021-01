Nibud: stijging koopkracht mager, zorgen om lage inkomens

Voor veel mensen ziet de eerste loonstrook van dit jaar er beter uit dan vorig jaar. Maar doordat ook de uitgaven toenemen, is de uiteindelijke koopkrachtstijging mager.

Dat zegt het Nibud, dat Nederlanders al jaren voorlichting geeft over de financiële huishouding. Daarbij leven er extra zorgen over de financiën bij huishoudens met lage inkomens en mensen die werken in sectoren die hard worden getroffen door de coronacrisis.

De meeste huishoudens gaan er volgens het Nibud 1 procent op vooruit. Het zijn vooral huishoudens met een baan in loondienst, die ze ook behouden, en drie of meer kinderen die dit jaar de hoogste koopkrachtstijging hebben.

Bij inkomens rond de 4000 euro netto is deze stijging het grootst. Dit komt omdat het kabinet een aantal maatregelen heeft genomen waardoor de inkomstenbelasting daalt en huishoudens met kinderen iets hogere tegemoetkomingen krijgen.



Verder zijn er een aantal kostenposten die aanzienlijk stijgen. Zo loopt de premie die werknemers betalen voor hun pensioen historisch hard op. Ook de gemeentelijke belastingen zijn dit jaar aanzienlijk hoger dan in 2020.

Tweedeling

Het Nibud merkt op dat de crisis de tweedeling tussen hoge en lage inkomens groter wordt. Veel mensen houden geld over doordat zij niet op vakantie of uit eten kunnen. Lagere inkomens profiteren minder van deze "financiële meevaller van de lockdown" dan de hogere inkomens, omdat zij hier doorgaans al geen geld voor hadden.



Het Nibud roept het Rijk en gemeenten op goed te kijken naar hoe zij de financiën van huishoudens met een smalle beurs kunnen beschermen. Ruim de helft van hun inkomen gaat op aan vaste lasten.

Het Nibud ziet ook nog te vaak dat huishoudens geen inkomensondersteuning aanvragen en de weg naar gemeentelijke hulpverlening niet weten te vinden. Om deze groep op weg te helpen, zou het nieuwe kabinet onder andere het minimumloon en de bijstand moeten verhogen, zo klinkt het.

